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"Путін - загроза цьому світу": гравець НБА висловив підтримку Україні перед російською агресією

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"Путін - загроза цьому світу": гравець НБА висловив підтримку Україні перед російською агресією

Associated Press

Американський баскетболіст продемонстрував свою рішучу позицію.

Центровий клубу НБА "Бостон Селтікс" Енес Кантер підтримав Україну на тлі загрози вторгнення Російської Федерації.

На своїй сторінці у Twitter американський баскетболіст турецького походження опублікував пост, в якому назвав Президента Росії Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна "світовою загрозою".

"Ці два божевільні, Володимир Путін і Сі Цзіньпін, є загрозою цьому світу. Ця загроза майже така ж небезпечна, як глобальне потепління. Росія та Китай хочуть зруйнувати демократію та експортувати комунізм у решту світу. Тому важливо, щоб Україна та Тайвань отримували підтримку", - написав Кантер.

Додамо, що в 2017 році Кантер відкрито виступив проти президента Туреччини Реджепа Ердогана та був позбавлений турецького громадянства.

В НБА Кантер виступає від 2011 року. На його рахунку вже 744 матчі. У середньому за гру баскетболіст набирає по 11,2 очка та робить 7,8 підбирання.

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