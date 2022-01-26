"Путін - загроза цьому світу": гравець НБА висловив підтримку Україні перед російською агресією

Американський баскетболіст продемонстрував свою рішучу позицію.

Центровий клубу НБА "Бостон Селтікс" Енес Кантер підтримав Україну на тлі загрози вторгнення Російської Федерації.

На своїй сторінці у Twitter американський баскетболіст турецького походження опублікував пост, в якому назвав Президента Росії Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна "світовою загрозою".

"Ці два божевільні, Володимир Путін і Сі Цзіньпін, є загрозою цьому світу. Ця загроза майже така ж небезпечна, як глобальне потепління. Росія та Китай хочуть зруйнувати демократію та експортувати комунізм у решту світу. Тому важливо, щоб Україна та Тайвань отримували підтримку", - написав Кантер.

These two lunatics,Vladimir Putin and Xi Jinping are a threat to this world that is almost as dangerous as global warming.#Russia & #China wants to destroy democracy and export communism to the rest of the world.

It is therefore important that #Ukraine and #Taiwan are supported pic.twitter.com/Gv4rjYZHXG — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) January 24, 2022

Додамо, що в 2017 році Кантер відкрито виступив проти президента Туреччини Реджепа Ердогана та був позбавлений турецького громадянства.

В НБА Кантер виступає від 2011 року. На його рахунку вже 744 матчі. У середньому за гру баскетболіст набирає по 11,2 очка та робить 7,8 підбирання.

Читайте також:

Маркевич про рекомендації українським спортсменам щодо росіян на ОІ-2022: про яке братання може йтися, якщо це країна-агресор

Заслужений тренер України з боксу: взагалі б не дозволяв українським спортсменам стояти на одному п'єдесталі з росіянами

"Прояв акту тоталітаризму": в Росії влаштували істерику через заборону України стояти поруч із росіянами та їхньою символікою на ОІ-2022