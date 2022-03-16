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"Путін - злочинець, Україна бореться за свободу Європи": Луческу відкрито виступив проти російської агресії

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"Путін - злочинець, Україна бореться за свободу Європи": Луческу відкрито виступив проти російської агресії

ФК Шахтар

Румунський фахівець вірить, що повернеться до Києва після того, як Україна виграє війну.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

76-річний румунський спеціаліст, який залишив Україну в перші дні бойових дій, висловив підтримку українському народу в боротьбі з російськими окупантами.

"Те, що зараз відбувається в Україні - це кримінал. Путін - злочинець. Це варварська війна. Ми бачимо, як вмирають діти і жінки. Бомбардують лікарні та цивільні будівлі. Це щось неймовірне. Тепер увесь світ має підтримати Україну. Вона бореться не лише за свою свободу, а й за свободу Європи!

Повторюю: Путін - злочинець. Те, що відбувається в Україні, є найгіршим, що можна було уявити. Я поїхав до Румунії, але все ще намагаюся допомагати різними способами - зокрема, гравцям, з якими спілкуюся.

Не очікував, що таке можне трапитися. Можна було припустити, що щось станеться, але хіба в Донецькій і Луганській областях... Я б ніколи не подумав, що Київ та інші українські міста будуть бомбардувати, а деякі навіть зрівняють із землею.

Тому я кажу, що це все варварство. Я пам’ятаю свої роки роботи в "Шахтарі". У нас там було багато національностей - серед них росіяни та українці. Жодної проблеми не було. Ми разом працювали в клубі, і ці гравці були друзями і за межами поля. А зараз ми стаємо свідками таких божевільних речей. Важко це прийняти.

Сподіваюся, що ще повернуся в Україну. Вірю в це. Я категорично проти цієї війни. Спустошений тим, що ця війна принесла Україні. Цей жах треба зупинити. Сподіваюся, що Україна з допомогою інших держав виграє цю війну", - сказав Луческу в коментарі виданню Sportowe Fakty.

Раніше повідомлялося, що Луческу не підтримав ізоляцію російських спортсменів від міжнародних турнірів. Румун заявив, що для нього "спорт не має нічого спільного з політикою".

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