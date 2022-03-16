"Путін - злочинець, Україна бореться за свободу Європи": Луческу відкрито виступив проти російської агресії

Румунський фахівець вірить, що повернеться до Києва після того, як Україна виграє війну.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

76-річний румунський спеціаліст, який залишив Україну в перші дні бойових дій, висловив підтримку українському народу в боротьбі з російськими окупантами.

"Те, що зараз відбувається в Україні - це кримінал. Путін - злочинець. Це варварська війна. Ми бачимо, як вмирають діти і жінки. Бомбардують лікарні та цивільні будівлі. Це щось неймовірне. Тепер увесь світ має підтримати Україну. Вона бореться не лише за свою свободу, а й за свободу Європи!

Повторюю: Путін - злочинець. Те, що відбувається в Україні, є найгіршим, що можна було уявити. Я поїхав до Румунії, але все ще намагаюся допомагати різними способами - зокрема, гравцям, з якими спілкуюся.

Не очікував, що таке можне трапитися. Можна було припустити, що щось станеться, але хіба в Донецькій і Луганській областях... Я б ніколи не подумав, що Київ та інші українські міста будуть бомбардувати, а деякі навіть зрівняють із землею.

Тому я кажу, що це все варварство. Я пам’ятаю свої роки роботи в "Шахтарі". У нас там було багато національностей - серед них росіяни та українці. Жодної проблеми не було. Ми разом працювали в клубі, і ці гравці були друзями і за межами поля. А зараз ми стаємо свідками таких божевільних речей. Важко це прийняти.

Сподіваюся, що ще повернуся в Україну. Вірю в це. Я категорично проти цієї війни. Спустошений тим, що ця війна принесла Україні. Цей жах треба зупинити. Сподіваюся, що Україна з допомогою інших держав виграє цю війну", - сказав Луческу в коментарі виданню Sportowe Fakty.

Раніше повідомлялося, що Луческу не підтримав ізоляцію російських спортсменів від міжнародних турнірів. Румун заявив, що для нього "спорт не має нічого спільного з політикою".

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