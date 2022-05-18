Путінський олігарх улагодив розбіжності щодо продажу "Челсі", угоду закриють до 31 травня – ЗМІ

Уряд Великої Британії та російський олігарх Роман Абрамович знайшли юридичне вирішення ситуації щодо боргу "Челсі" перед олігархом.

Британська влада хвилювалася, що продаж "Челсі" може зірватись. Абрамович не надавав юридичних гарантій, куди підуть вторговані 2,5 млрд фунтів, хоч раніше запевняв про готовність покрити кредит клубу (1,5 мільярда), а чистий дохід спрямувати у фонд допомоги жертвам війни в Україні.

Однак юристи Абрамовича та британський уряд нарешті дійшли компромісу з цього питання, повідомляє Bloomberg.

Наразі бізнесмен та його юристи впевнені, що угоду з продажу "Челсі" буде схвалено.

"Дозвіл уряду на продаж також має дати зелене світло плану Абрамовича щодо передачі коштів від продажу новому благодійному фонду.

Колишньому виконавчому директору ЮНІСЕФ у Великій Британії Майку Пенроузу доручено створити фонд для надання гуманітарної допомоги, починаючи з жертв війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що дедлайн закриття угоди - 31 травня. Якщо всі формальності не будуть узгоджені, клуб можуть дискваліфікувати.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила нове рішення щодо відсторонення Росії та Білорусі від світових баскетбольних змагань.

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