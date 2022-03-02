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Путінський олігарх з болем продає "Челсі" і отримані кошти передасть на користь українців

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Путінський олігарх з болем продає "Челсі" і отримані кошти передасть на користь українців

Абрамович активно шукає покупця на лондонський клуб.

Російський олігарх Роман Абрамович, щодо якого введено санкції, вирішив продати ФК "Челсі". Таке рішення він вважає буде "в інтересах клубу, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів клубу".

Про це повідомляється на сайті "Челсі".

Він зазначив, що швидко клуб продати не зможе, то все відбуватиметься, згідно з процедурою.

"Я не буду вимагати погашення жодних позик. Для мене ніколи не йшлося про бізнес чи гроші, а про чисту пристрасть до гри та клубу. Ба більше, я доручив своїй команді створити благодійний фонд, куди будуть передані всі чисті кошти від продажу. Фонд буде на благо всіх постраждалих від війни в Україні. Це включає надання критично важливих коштів на нагальні та невідкладні потреби жертв, а також підтримку довгострокової роботи з відновлення", - наголосив путінский олігарх.

Своє рішення він назвав "надзвичайно важким" і болючим. 

"Я сподіваюся, що я зможу відвідати Стемфорд Брідж востаннє, щоб попрощатися з усіма вами особисто. Для мене було привілеєм всього життя бути частиною ФК "Челсі", і я пишаюся всіма нашими спільними досягненнями. Футбольний клуб "Челсі" та його прихильники завжди будуть у моєму серці", - йдеться у заяві.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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