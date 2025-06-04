Пилип Будківський у подкасті Дениса Бойка – про власну кар'єру, внутрішні конфлікти в "Поліссі" й помилку з "Анжи"

Денис Бойко і Пилип Будківський

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У третьому випуску нового YouTube-шоу Дениса Бойка капітан і форвард луганської "Зорі" Пилип Будківський розповів про період в академії "Динамо" й "Шахтаря", помилку переходу до російського "Анжи", час у Севастополі, внутрішній розкол у "Поліссі".

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"Ти – вихованець одразу двох клубів: "Динамо" і "Шахтар". Як таке можливо?": початок кар'єри Будківського

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Будківський розповів про перші кроки на футбольному полі: від 7 до 12 років він грав у "Динамо", але хлопця не взяли до академії, тож Пилип пішов навчатися до "Шахтаря" й переїхав до Донецька.

"Перший час у Донецьку було тяжко. Я звик вдома: до школи, зі школи, тренування, батьки, ти всіх бачиш, – а тут приїхав і ти один, нікого не знаєш, всі нові. Але місяць-другий і вже адаптувався. У нас був дружній колектив, хлопці з різних міст. На цьому ми здружилися й спілкуємося досі".

"Перше необдумане рішення, яке я ухвалив у кар'єрі": помилка з "Анжи"

У липні 2016 року Будківський був відданий в оренду з "Шахтаря" до російського футбольного клубу "Анжи", де грав у сезонах 2016/17 і в 2018 року. Загалом футболіст провів за російський клуб 38 матчів і забив чотири м'ячі. Зараз цю співпрацю Пилип Будківський вважає своєю великою помилкою.

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"Це період, який хочеться просто забути й викреслити. Я потім зрозумів, що це крок, який закриває все".

2016 року Будківський повинен був підписати контракт з турецьким футбольним клубом "Трабзонспор", але той неочікувано відмовився. Варіантів було небагато: або назад, або в "Анжи".

"Я розумію, що почалася війна, а я таке рішення ухвалив… Тоді ще дурість в голові була. Розуміння прийшло, коли вже був там. Я спілкувався з людьми, які перебувають в окупації, вони розповідали, що відбувається… Я почав задумуватися, що зробив дуже неправильно. Я не повинен був цього робити".

"Я запам’ятав ці збори на все життя": бельгійський "Кортрейк"

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Після того, як Пилип Будківський залишив російський клуб, форвард перейшов на правах оренди до бельгійського "Кортрейка". Футболіст ділиться, що їхав до Бельгії з великими надіями, а повернувся з неповторним досвідом.

"Почали грати, але тренер був дуже м'який: ти просто не можеш зібратися. У Бельгії, якщо тренер не дає результату, 5-6 ігор і його прибирають. Так почалася пертурбація тренерів. З останнім я поїхав на збори. Каже: "Вантажимось, беремо речі і кросівки". Я перепитав, чи потрібні бутси. "Ні, бутси не треба".

Будківський згадує, що збори поблизу Антверпена стали найбільш унікальними у його кар'єрі: тренування на велосипедах, конкурс командних пісень, обмін у місцевого населення яєць на їжу й естафети – все заради того, щоб згуртували команду.

"Я такого давно не бачив, не знаю, хто таке придумав. Я запам'ятав ці збори на все життя".

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Денис Бойко і Пилип Будківський

Розкол у "Поліссі": "Все почалося з Іспанії"

Також Пилип прокоментував конфлікти всередині "Полісся", з яким 2023-го вийшов до єврокубків, і поділився власними думками, хто винен у розколі команди. За два з половиною роки у житомирському клубі Будківський провів 43 матчі, забив 19 голів і зробив 6 асистів. Певний час був капітаном "Полісся".

"Прийшли нові незрозумілі гравці за якісь гроші, їх команда не сприймала. Пішла тріщина колективом і, мені здається, зникла довіра футболістів один до одного".

Пилип Будківський залишив клуб після розмови зі спортивним директором Даріо Друді, який попросив футболіста допомагати юним нападникам, але й розповідати йому все, що відбувається в команді. Будківський відмовився.

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"Ми ще двома фразами перекинулися, я встав і пішов. Завершувалися єврокубки, ми вилетіли й на цьому мій шлях в цій команді закінчився".

У серпні 2024-го Пилип Будківський залишив клуб і став вільним агентом. Водночас він так і не дочекався щирої розмови з президентом клубу.

"Для мене найболісніше було, коли приїхав президент Тесля. Він пройшов, руки потиснув, але я з ним так і не поговорив. Для мене це загадка: я хотів зустрітися, писав, але мене просто туди не пустили. Ця історія так для мене й закінчилася".

Подальша кар'єра й плани на майбутнє

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Зараз Будківський – капітан луганської "Зорі". Його контракт з клубом триває до кінця червня 2026-го. Плани подальшого розвитку кар'єри футболіст не озвучує, але згадує, що інвестує в майбутнє.

"Трошки підкуповую квартири, для футболіста це нормальна практика. Першу квартиру я купив батькам ще в 19 років, тоді вже починав відкладати. Також буде відкриття басейну в Бучі цього літа".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Пилипом Будківським вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого став Денис Бойко – ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України. Це майданчик для чесних і глибоких розмов з людьми, які творять історію українського спорту.

У попередніх випусках шоу вже побували Андрій Ярмоленко й Руслан Ротань . Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

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