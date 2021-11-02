"Рада, що це сталося саме тут": Світоліній відкрили іменну зірку в Києві (фото)

"Рада, що це сталося саме тут": Світоліній відкрили іменну зірку в Києві (фото)

Найкращій тенісистці України також вручили орден Княгині Ольги.

У вівторок, 2 листопада, в Києві на Площі зірок відкрили іменну зірку першій ракетці України Еліні Світоліній.

Спеціально для цієї події 27-річна тенісистка завітала на батьківщину. Попри негоду побачити урочисте відкриття іменної зірки найкращої тенісистки України зібралося багато її шанувальників і журналістів.

instagram.com/gulliver.kyiv

instagram.com/gulliver.kyiv

Світоліна залюбки фотографувалася та давала автографи усім охочим, а в інтервю ТСН розповіла, що для неї означає ця відзнака.

"Для мене це велика честь, що я отримую такі нагороди у своїй рідній Україні. Неймовірні почуття, тому що коли я повертаюся сюди, до України, до Києва, то це завжди неймовірні відчуття, завжди приємно повертатися, і, звичайно ж, здобуття зірки це дуже класно! Дуже дякую організаторам, що приділили мені час і зробили це для мене.

Ця увага з боку людей, які переживають за мене та вболівають, це завжди мене мотивує, завжди надає такий невеликий тиск рухатися далі, рухатися вперед та досягати ще кращих результатів!

Я ще буду пару днів тут, поїду до батьків, бабусі до Одеси, але я думаю, що я вже почну тренуватися, готуватися до наступного сезону у грудні. І далі вже готуватимуся до Австралії (Australian Open - прим.)", - сказала Світоліна.

instagram.com/gulliver.kyiv

instagram.com/gulliver.kyiv

instagram.com/gulliver.kyiv

На церемонії в Києві Еліна отримала не лише іменну зірку. Також їй вручили орден Княгині Ольги. Тенісистка, що була на Алеї зірок в Лос Анджелесі, але рада, що її іменну зірку відкрили тут.

"Так, я була там декілька разів (на Алеї зірок у Лос Анджелесі - прим.). Якщо чесно - мені там не дуже сподобалося (сміється). Тут набагато краще. Тут зірки, за ними стежать, доглядають, там трохи така забруднена ця Алея, тому я дуже рада, що моя зірка саме тут", - зізналася Світоліна.

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За свою кар'єру Світоліна виграла 16 одиночних турнірів найпрестижнішої серії WTA, зокрема Підсумковий турнір WTA у 2018 році.

На Олімпійських іграх-2020 в Токіо Еліна завоювала для України першу в історії олімпійську медаль з тенісу - "бронзу".

Новини України: у Києві на площі зірок відкрили відзнаку тенісистці Еліні Світоліній

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