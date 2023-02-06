Рада закликала МОК заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024

Депутати наголосили, що участь росіян і білорусів в Олімпіаді є наругою над пам'яттю сотень тисяч громадян України, зокрема понад 220 спортсменів.

Верховна Рада закликала Міжнародний олімпійський комітет заборонити участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Відповідне звернення нардепи підтримали на сьогоднішньому засіданні, 6 лютого.

У зверненні йдеться, що 25 січня на засіданні Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету було оприлюднено пропозиції про допуск до міжнародних спортивних змагань, у тому числі до Олімпійських ігор російських та білоруських спортсменів.

Депутати наголосили, що такі пропозиції є наругою над пам'яттю сотень тисяч громадян України, зокрема понад 220 спортсменів, які загинули у боротьбі з агресією РФ.

Володимир Андрощук, легка атлетика, 22 р. Євген Малишев, біатлон, 19 р. Іван Бідняк, кульова стрільба, 36 р. Вони вже ніколи не візьмуть участі в Олімпіаді, як і 217 інших спортсменів, яких убила . #МОК, розповісте про порушення «прав ru-спортсменів» родинам убитих українців? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 6, 2023

Крім того, у Раді нагадали, що російське вторгнення призвело до масштабних руйнувань спортивної інфраструктури України.

"З початком російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року гасло "Спорт поза політикою" втратило право на існування. Російські та білоруські спортсмени, зокрема олімпійські чемпіони та призери Олімпійських ігор схвалюють війну проти України: насилля, вбивства та геноцид Українського народу, відкрито беручи участь у Z-парадах чи мовчки підтримують цю найзапеклішу повномасштабну війну, не маючи громадянської мужності або усвідомленої власної позиції щодо її засудження", – йдеться у зверненні.

Нардепи зауважили, що Росія та Білорусь використовують спортсменів як ідеологічну зброю для своєї пропаганди, підсилення бойового духу російської армії та зомбування російського народу і впливу на рішення інших держав щодо підтримки України.

Натомість Верховна Рада пропонує дозволити участь російських та білоруських спортсменів як нейтральних спортсменів за умови, що вони відкрито не виступатимуть проти миротворчої місії МОК, тобто прилюдно не підтримуватимуть війну Росії проти України, а також дотримуватимуться вимог Всесвітнього антидопінгового кодексу.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що остаточне рішення щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалене.

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