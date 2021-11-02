"Радимо пройти курс про різноманітність": футболіста "Динамо" хочуть покарати за слова про геїв

"Радимо пройти курс про різноманітність": футболіста "Динамо" хочуть покарати за слова про геїв

Артем Бєсєдін раніше заявив, що люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією не повинні існувати.

Організація "Футбол проти расизму в Європі" (FARE) закликала застосувати санкції до форварда київського "Динамо" Артема Бєсєдіна за його висловлювання про гомосексуалів.

В організації заявили, що футболісту також варто пройти спеціальний освітній курс про різноманітність.

"Ми вважаємо, що подібні висловлювання є неприпустимим і повинні мати дисциплінарні наслідки. Футбол не можна використовувати для пропаганди ненависті, гра будується на цінностях поваги - не має значення, який у тебе колір шкіри, віросповідання чи сексуальна орієнтація, усі мають однакове місце у грі.

Ми б рекомендували Бєсєдіну пройти освітній курс про різноманітність - дізнатися більше про людей, які його оточують, як освітній захід разом із дисциплінарним покаранням", - повідомили у FARE виданню "Спорт-Экспресс".

Зазначимо, що раніше Артем радикально висловився про людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

"Це ненормально. Людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією взагалі не повинно бути. Є хлопчик, є дівчинка. Все! У мене є син. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на п***расів. Розумію, що це погано. Якщо хлопчик із хлопчиком ідуть і тримаються за ручку, то хіба вони не женуть? - заявив Бєсєдін.

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