Радість у дрібницях: Моурінью придбає бутси за 800 євро юному футболісту, який "поховав" команду Шевченка в Серії А

Радість у дрібницях: Моурінью придбає бутси за 800 євро юному футболісту, який "поховав" команду Шевченка в Серії А

Він пообіцяв йому подібний презент у разі забитого голу.

Дуже щемним вчинком відзначився головний тренер римської " Роми " - Жозе Моурінью.

Так, за інформацією Football Italia, 58-річний керманич "вовків" пообіцяв 18-річному футболісту своєї команди Феліксу Афені-Г'яну придбати пару бутс за 800 євро, якщо він відзначиться у воротах "Дженоа" в рамках 13-го туру Серії А.

Як наслідок, вийшовши на заміну на 74 хвилині зустрічі, Афена-Г'ян двічі розписався у воротах команди Андрія Шевченка, принісши таким чином перемогу римлянам із рахунком 2:0.

"Я обіцяв купити Феліксу бутси, які йому дуже подобаються. Вони справді дорогі, коштують 800 євро, тому він підбіг і сказав мені не забувати про обіцянку! Завтра вранці я одразу куплю йому ці бутси.

Якоїсь миті я відчув, що у Фелікса інший профіль, і він може стати вирішальним. Він робив це у матчах з "Кальярі" та "Міланом". Він створював проблеми супернику своєю енергійністю та міцним тілом. Коли він виходить, змінює динаміку команди. Мені шкода пана Де Россі та нашу примаверу, але Фелікс залишиться з нами. Ми тісно контактуємо з молодіжною командою, тому Фелікс та ще 4-5 гравців потрапили у дорослу", - сказав Моурінью.

Для Афена-Г'яна матч із "Дженоа" став лише третім на дорослому рівні.

Цікаво, що сам Моурінью також не залишився без подарунка. Перед грою з "Дженоа" Шевченко вручив португальцю пляшку червоного вина.