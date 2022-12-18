Радіти зарано: відомий репер зробив божевільну ставку на перемогу Аргентини у фіналі ЧС-2022

Відомий канадський репер Дрейк зробив ставку на перемогу збірної Аргентини у фіналі чемпіонату світу-2022.

Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що Дрейк поставив на перемогу "альбіселесте" 1 мільйон доларів.

Однак радіти аргентинцям зарано. Репер відомий тим, що команди чи спортсмени, яких він підтримує, або які з ним фотографуються, програють.

Вирішальний матч чемпіонату світу-2022 відбудеться в неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок гри – о 17:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція доступна на нашому сайті.

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