Радівілов і Чепурний виступили у фіналі Олімпіади-2024 в опорному стрибку: результат українців

Українські гімнасти Ігор Радівілов та Назар Чепурний виступили у фіналі опорного стрибка на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Зачепитися за медалі нашим спортсменам не вдалося. Чепурний посів шосте місце, а Радівілов – восьме, упавши під час другого стрибка.

Олімпійським чемпіоном в опорному стрибку став Карлос Юло з Філіппін, "срібло" здобув вірменин Артур Давтян, а "бронзу" – британець Гаррі Гепворт.

Олімпійські ігри-2024. Спортивна гімнастика. Опорний стрибок. Чоловіки. Фінал

1. Карлос Юло (Філіппіни) 15.116 бала

2. Артур Давтян (Вірменія) 14.966

3. Гаррі Гепворт (Велика Британія) 14.949

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6. Назар Чепурний (Україна) 14.899

8. Ігор Радівілов (Україна) 14.166

Для 21-річного Чепурного це перша Олімпіада в кар'єрі. Радівілов – бронзовий призер Олімпійськи ігор-2012 в Лондоні саме в опорному стрибку.

У понеділок, 5 серпня, відбудеться останній фінал Олімпіади-2024 за участю українців: Ілля Ковтун та Олег Верняєв виступлять у вправах на паралельних брусах.

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