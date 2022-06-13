Радівілов здобув для України перше "золото" Кубка світового виклику

Український гімнаст Ігор Радівілов вдало виступив на першому офіційному старті із чемпіонату світу-2021, що відбувся в жовтні минулого року.

Українець Ігор Радівілов виборов "золото" на етапі Кубка світового виклику, який відбувся у хорватському Осієку.

29-річний уродженець Маріуполя обійшов усіх суперників у фіналі опорного стрибка, показавши результат 14,866 балів.

На другому місці фінішував Кайо Соуза із Бразилії (14,616), бронзову медаль виграв представник Туреччини Адем Асіл (14,483).

Нагадаємо, що у родині Радівілова сталася трагедія - в блокадному Маріуполі загинули його бабуся та дідусь.