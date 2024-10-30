"Радий, що це зробив Усик": Ф'юрі здивував зізнанням перед реваншем з українцем

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі у невластивій собі манері пригадав перший бій проти володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика, в якому програв роздільним рішенням суддів.

За словами "Циганського короля", він задоволений тим фактом, що саме українець завдав йому першої поразки в кар'єрі.

"Якщо ви подивитеся хайлайти бою, то там тільки й видно, як протягом 30 секунд мене носить на всі боки. Весь поєдинок не був таким, але це те, що вони використовують. Так що я віддаю належне Усику, його сім'ї та всім іншим. Мої вітання.

Якщо хтось і повинен був мене перемогти, то я радий, що це зробив Усик, бо він богобоязливий християнин і сім'янин. Тож я віддаю належне цьому хлопцеві", – сказав британець в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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