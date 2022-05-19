"Радий, що вдалося допомогти": один з найперспективніших українських боксерів продав чемпіонський пояс, щоб допомогти українцям

"Радий, що вдалося допомогти": один з найперспективніших українських боксерів продав чемпіонський пояс, щоб допомогти українцям

Український боксер Карен Чухаджян продав на благодійному онлайн-аукціоні чемпіонський пояс WBC Silver Youth.

26-річний український боксер вірменського походження наважився на такий крок, аби допомогти Україні у війні з російськими окупантами.

Як повідомив Чухаджян на своїй сторінці в Instagram, пояс придбав його менеджер Максим Михайлєв за 1 800 доларів.

"Благодійний аукціон із моїм поясом WBC Silver Youth відбувся. Пояс купив мій менеджер Максим Михайлєв. 1 800 доларів вже на рахунку волонтерської організації UKRAINE ALIVE, яка допомагає армії та постраждалим мешканцям через війну. Дякую, Максе, за такий вчинок. Чекаю на момент, коли зустрінемося і я передам тобі пояс. Радий, що вдалося допомогти таким чином.", – зазначив Чухаджян.

Нагадаємо, що українська тенісистка Даяна Ястремська закликала спортсменів країни-агресорки висловитись щодо війни Росії проти України.

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