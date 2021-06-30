Радощам немає меж: яскраві емоції гравців збірної України після тріумфу над шведами (фото, відео)

Радощам немає меж: яскраві емоції гравців збірної України після тріумфу над шведами (фото, відео)

Команда Андрія Шевченка переписала історію.

Збірна України вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи. В 1/8 фіналу Євро-2020 наша національна команда наприкінці овертайму вирвала перемогу над Швецією (2:1) завдяки голу Артема Довбика, який вже увійшов до історії континентальних першостей.

Ukraine are into the EURO quarter-finals for the first time in their history! #EURO2020 pic.twitter.com/IsGoNXzKU8 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Після вирішального забитого м'яча на полі стадіону "Гемпден Парк" у Глазго зчинилося справжнє шаленство. Вся команда прибігла привітати автора голу бурхливими обіймами. До купи з гравців приєднався і тренерський штаб "синьо-жовтих".

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Late drama!



What a moment for Ukraine as Dovbyk wins it in extra time ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/J7tAv8Mbc9 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

ВІДЕО СВЯТКУВАННЯ ГОЛУ ДОВБИКА

✅ First goal for Ukraine

✅ Super substitute

✅ National hero



Artem Dovbyk @uafukraine | #EURO2020 pic.twitter.com/l70XHPSRUR — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Ще більше емоцій від українських футболістів та тренерського штабу було після фінального свистка. Наша команда нестримно раділа на полі, святкуючи найбільше досягнення країни на Чемпіонатах Європи.

Associated Press

Associated Press

Щастю Олександра Зінченка просто не було меж.

Радість перемоги підопічні Шевченка розділили з уболівальниками, які віддано підтримували та гнали вперед українську збірну у Глазго.

UNBELIEVABLE Опубліковано Khrystia Myhasiuk Вівторок, 29 червня 2021 р.

У роздягальні команда продовжила святкувати. На відео видно, як на камеру під музику танцюють Євген Макаренко та Роман Яремчук. Обидва просто переповнені емоціями.

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський опублікував потужне селфі з роздягальні, де коментарі просто зайві. Історичний момент тріумфу, що ще додати.

Раніше ТСН Проспорт писав, що сказав Андрій Шевченко після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020. До слова, найкращим гравцем поєдинку УЄФА визнав Олександра Зінченка, на рахунку якого гол і асист. Після матчу гравець "Манчестер Сіті" розплакався і назвав рецепт успіху.

У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Новини України: футбольна збірна вперше в історії пробилась до чвертьфіналу чемпіонату Європи

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