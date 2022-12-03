Перебуває у важкому стані: організм "Короля футболу" Пеле більше не реагує на хіміотерапію

Триразовий чемпіон світу з футболу, 82-річний Пеле не зміг перемогти рак кишки.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що лікування хвороби перестало давати результати, лікарі вирішили призупинити хіміотерапію.

Пеле перевели на режим паліативної допомоги: лікарі лише намагаються полегшити біль та інші симптоми хвороби "Короля футболу".

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що у Пеле з'явилися набряки, проблеми із серцем і сплутаність свідомості. На тлі цього було ухвалено рішення про його екстрену госпіталізацію. Згодом сам Пеле повідомив, що перебуває в лікарні із плановим щомісячним візитом.

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу у складі збірної Бразилії (1958, 1962, 1970). Він виступав за такі клуби як "Сантос" та "Нью-Йорк Космос".

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