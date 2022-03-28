Ракицький після повернення з Росії зіграв у товариському матчі за український клуб

Ракицький після повернення з Росії зіграв у товариському матчі за український клуб

Раніше Ярослав розірвав контракт із "Зенітом".

Колишній захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Ярослав Ракицький взяв участь у товариському матчі "Металіста" проти турецького "Істанбула Башакшехіра".

32-річний футболіст, який наразі перебуває в статусі вільного агента, приєднався до харківського клубу на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Ракицький вийшов на поле в ​​другому таймі, а сам поєдинок завершився перемогою української команди із рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

На початку березня Ракицький розірвав контракт із санкт-петербурзьким "Зенітом" після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Також Ярослав закликав росіян зупинити війну: "Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну. Гинуть мирні українці від російських солдатів. Нас не треба звільняти. Залиште нас і нашу Україну", - написав Ракицький у себе в Instagram.

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