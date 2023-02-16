Ракицький – у запасі: "Шахтар" назвав стартовий склад на матч плейоф Ліги Європи проти "Ренна"

Донецький "Шахтар" оголосив стартовий склад на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23 проти французького "Ренна", який сьогодні, 16 лютого, відбудеться у Варшаві.

Заначимо, що зимові новачки "гірників" захисник Ярослав Ракіцький та венесуелький нападник Кевін Келсі розпочнуть поєдинок на лавці для запасних.

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Траоре

Запасні: Пятов, Шевченко, Тейлор, Фарина, Козік, Ракицький, Топалов, Джурасек, Назарина, Петряк, Сікан, Келсі

Також став відомий стартовий склад французького клубу.

"Ренн": Манданда, Спенс, Амарі, Белосян, Трюффер, Доку, Буріжо, Угочукву, Екамбі, Гуїрі, Колімуендо

Початок гри – о 19:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція зустрічі доступна на нашому сайті.

Матч-відповідь між командами буде зіграний у четвер, 23 лютого, на арені "Роазон Парк" у Франції.

Переможці протистоянь 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

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