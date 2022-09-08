Раніше двічі громив "гірників": суперник "Шахтаря" в Лізі чемпіонів призначив нового головного тренера

45-річний німецький фахівець замінив на посаді керманича "биків" Доменіко Тедеско, якого було звільнено після розгромної поразки від "Шахтаря" (1:4) в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"РБ Лейпциг" підписав з Розе контракт до кінця червня 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

Раніше Розе тренував австрійський "Зальцбург", а також менхенгладбахську та дортмундську "Боруссії". Разом з командою із Менхенгладбаха він двічі перемагав "Шахтар" із розгромним рахунком (6:0 та 4:0) в Лізі чемпіонів-2020/21.

Останнім клубом у тренерській кар'єрі Розе стала дортмундська "Боруссія", яку він очолював протягом 46 матчів, але був звільнений у травні 2022 року через незадовільні результати.

Після п'яти турів Бундесліги "бики" посідають 11-те місце у турнірній таблиці з 5 очками в активі.

У другому турі групового раунду Ліги чемпіонів "РБ Лейпциг" зіграє на виїзді з мадридським "Реалом", а "Шахтар" в номінально домашньому матчі протистоятиме шотландському "Селтіку". Матчі відбудуться 14 вересня.

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