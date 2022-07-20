Раніше грав в Україні: "Шахтар" оголосив про підписання першого легіонера від початку повномасштабної війни

Хорватський хавбек Невен Джурасек став гравцем донецького "Шахтаря", підписавши з "гірниками" контракт на два роки.

Про це повідомив офіційний сайт "помаранчево-чорних". Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Джурасек уже приєднався до тренувального збору "Шахтаря" в Роттердамі.

Минулий сезон 23-річний хорват розпочинав у складі іншого клубу УПЛ - "Дніпра-1" - під керівництвом свого співвітчизника Ігоря Йовічевіча.

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України півзахисник залишив дніпровську команду та дограв сезон у складі словенської "Олімпії" з Любляни, після чого повернувся до "Динамо" Загреб.

На рахунку Джурасека 19 матчів за "Дніпро-1" в усіх турнірах, 2 асисти. Від 2014 року Невен постійно виступав за юнацькі та молодіжні збірні Хорватії.

Джурасек став другим новачком "гірників" після призначення головним тренером команди Ігоря Йовічевіча та першим іноземним футболістом. Раніше "Шахтар" підписав півзахисника "Колоса" Андрія Тотовицького.

Читайте також:

Вимагає 50 мільйонів євро компенсації: "Шахтар" подає позов до CAS через нове трансферне правило ФІФА

"Мені болить за те, що відбувається в Україні": єдиний легіонер долучився до "Шахтаря" на зборах

"Принципова позиція": талант "Шахтаря" зізнався, чому вирішив перейти на українську мову (відео)