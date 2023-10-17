Раніше, ніж очікувалося: Циганков після травми повернувся до тренувань з "Жироною"

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков, який раніше отримав травму в матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським "Реалом", повернувся до тренувань у складі каталонського клубу.

Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці "Жирони" у Twitter. Одноклубники радісно привітали 25-річного українця з поверненням до тренувального процесу.

️‍♂️ Tornem als entrenaments amb un somriure! pic.twitter.com/Bb72geswUh — Girona FC (@GironaFC) October 17, 2023

2 жовтня "Жирона" повідомила, що Циганков вибув на місяць через пошкодження двоголового м'яза стегна правої ноги. У зв'язку з цим Віктор не вирушив до табору збірної України на жовтневі матчі кваліфікації до Євро-2024 з Північною Македонією та Мальтою.

Очевидно, для відновлення українцю знадобилося дещо менше часу. Тож Циганков у складі "біло-червоних" вже готується до наступного матчу Ла Ліги з "Альмерією", який заплановано на 22 жовтня.

Цього сезону Циганков зіграв у восьми поєдинка за "Жирону" в Примері, забив один гол і зробив один асист.

Після дев'яти турів чемпіонату Іспанії команда Циганкова, а також українського форварда Артема Довбика з 22 очками посідає друге місце в турнірній таблиці. Лідирує з 24 балами мадридський "Реал". На третій позиції йде "Барселона", в активі якої 21 заліковий пункт.

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