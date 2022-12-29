Раніше очолював молодіжну збірну України: клуб УПЛ призначив нового головного тренера

Сергій Ковалець працюватиме з "Інгульцем".
Петровський "Інгулець", який виступає в українській Прем'єр-лізі, оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 54-річний український фахівець Сергій Ковалець.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу УПЛ. Деталі угоди не розголошують.
У тренерському штабі продовжить працювати Младен Бартулович, який був виконувачем обов'язків головного тренера після звільнення Сергія Лавриненка. Асистентами такоє залишаться Богдан Шуст та Владислав Лупашко.
У минулому Ковалець тренував "Металіст", "Львів", "Олександрію", запорізький "Металург", "Оболонь", "Полісся" та "Чорноморець". Від 2012-го до 2015 року очолював молодіжну збірну України. Останнім місце його роботи був "Чорноморець", який він залишив у лютому 2021 року.
На зимову перерву "Інгулець" вирушив на 14-му місці в УПЛ, набравши 13 очок після 14 матчів.
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