Раніше очолював молодіжну збірну України: клуб УПЛ призначив нового головного тренера

Петровський "Інгулець", який виступає в українській Прем'єр-лізі, оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 54-річний український фахівець Сергій Ковалець.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу УПЛ. Деталі угоди не розголошують.

У тренерському штабі продовжить працювати Младен Бартулович, який був виконувачем обов'язків головного тренера після звільнення Сергія Лавриненка. Асистентами такоє залишаться Богдан Шуст та Владислав Лупашко.

У минулому Ковалець тренував "Металіст", "Львів", "Олександрію", запорізький "Металург", "Оболонь", "Полісся" та "Чорноморець". Від 2012-го до 2015 року очолював молодіжну збірну України. Останнім місце його роботи був "Чорноморець", який він залишив у лютому 2021 року.

На зимову перерву "Інгулець" вирушив на 14-му місці в УПЛ, набравши 13 очок після 14 матчів.

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