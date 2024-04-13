Ранній гол Довбика не допоміг: "Жирона" програла "Атлетіко" в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

"Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді поступилася "Атлетіко" в центральному матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 3:1 .

Гості вийшли вперед уже на 4-й хвилині зустрічі. Довбик на дальній стійці з близької відстані відправив м'яч у порожні ворота після прострілу Яна Коуту з правого флангу.

Для Довбика це 17-й забитий м'яч цього сезону Примери. Український форвард тепер одноосібно очолює бомбардирські перегони Ла Ліги. Його найближчі переслідувачі, Джуд Беллінгем з мадридського "Реала" та Анте Будімір з "Осасуни", мають у своєму активі по 16 голів.

Однак потім команда Дієго Сімеоне оформила камбек, забивши у ворота суперника три м'ячі без відповіді. На 34-й хвилині пенальті реалізував Антуан Грізманн, а просто перед перервою "матрацників" вивів уперед Анхель Корреа.

У другому таймі "Атлетіко" зняв питання щодо переможця матчу. На 50-й хвилині Грізманн оформив дубль.

Зазначимо, що Довбик вийшов у стартовому складі "Жирони" та провів на полі 83 хвилини, після чого його замінив Крістіан Стуані. А ось інший українець, півзахисник Віктор Циганков, залишився поза заявкою на поєдинок з "Атлетіко" через пошкодження.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Жирона"

Буде додано незабаром.

Після цієї поразки "Жирона" (65 очок) продовжує йти на третьому місці у чемпіонаті Іспанії. Команда Циганкова та Довбика на два бали відстає від "Барселони" і 10 пунктами поступається лідеру – мадридському "Реалу" українського голкіпера Андрія Луніна. Своєю чергою, "Атлетіко" (61 бал) розташовується на четвертій позиції.

У наступному турі Ла Ліги підопічні Мічела 20 квітня приймуть "Кадіс", а "матрацники" днем пізніше на виїзді зустрінуться з "Алавесом".

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