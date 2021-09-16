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"Ранок розпочався непогано": Ломаченко показав клас на риболовлі, піймавши велику щуку (відео)

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"Ранок розпочався непогано": Ломаченко показав клас на риболовлі, піймавши велику щуку (відео)

instagram.com/lomachenkovasiliy

Колишній чемпіон світу з користю проводить час.

Зірка українського боксу Василь Ломаченко побував на риболовлі і похизувався спійманою щукою значних розмірів.

Відео із процесом своїх успішних дій з вудкою легковаговик опублікував в Instagram. У ролику показано, як Василь дістав з водойми рибину, сказавши водночас: "Дуже навіть непогано ранок розпочався".

  • У своєму останньому бою, який відбувся в ніч на 27 червня, Ломаченко переміг японця Масаєші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
  • Після поєдинку батько і тренер американця Тоефімо Лопеса Теофімо-старший заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року.
  • Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Пізніше сам Лопес учергове відкинув можливість реваншу з українцем.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ломаченко похизувався солідним уловом на риболовлі.

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