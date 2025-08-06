Раптово помер 25-річний футболіст клубу УПЛ: що відомо

Володимир Білоцерковець / © ФК Зоря

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Помер 25-річний футболіст луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець.

Трагічну новину луганський клуб повідомив на своїй сторінці у Facebook. Причина смерті молодого українського півзахисника не називається.

"Не стало Володимира Білоцерковця. Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської "Зорі" Володимира Білоцерковця.

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Футбольний клуб "Зоря" висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам'ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Терпіння та сил родині Володимира Білоцерковця…", – йдеться в дописі.

Білоцерковець є вихованцем харківського "Металіста". Упродовж своєї кар'єри він виступав за "Зорю", "Інгулець" та запорізький "Металург".

Володимир повернувся до "Зорі" на початку 2025 року, а в першій половині минулого сезону грав за "Інгулець".

Загалом за луганців Білоцерковець провів 11 матчів, в яких зробив один асист. У складі "Інгульця" забив 3 голи в 33 матчах. За запорізький "Металург" відзначився 2 голами та 9 результативними передачами.

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Раніше повідомлялося, що помер відомий португальський футболіст, який вигравав Лігу чемпіонів і Кубок УЄФА.