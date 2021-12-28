Раптово зупинилося серце: в Італії помер молодший брат Дієго Марадони

Уго Марадона також був професійним футболістом.

Уго Марадона, рідний брат померлого наприкінці листопада 2020 року легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони, пішов з життя вранці 28 грудня.

Сумною звісткю поділилася La Gazzetta dello Sport.

Серце 52-річного Уго Марадони перестало битися в Неаполі, де його знаменитий старший брат провів найкращі роки своєї кар'єри. За попередньою інформацією, причиною смерті став серцевий напад.

Молодший брат легендарного Дієго Марадони також був професійним футболістом. Уго грав за італійський "Асколі", іспанський "Райо Вальєкано" та австрійський "Рапід", а також у Японії та Венесуелі.

Читайте також:

Серце зупинилося під час розминки: в Омані помер 29-річний футболіст

Зупинилося серце: в Алжирі під час матчу помер футболіст (відео)

Знепритомнів на тренуванні: юний хорватський футболіст помер після серцевого нападу