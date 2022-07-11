Рашисти розбомбили ще один український стадіон: фото жахливих наслідків

Російські загарбники продовжують знищувати спортивну інфраструктуру України. Від рук окупантів постраждав стадіон "Металург" у Бахмуті.

Внаслідок обстрілу російськими військами Донецької області руйнувань зазнав футбольний і легкоатлетичний спортивний комплекс "Металург" у Бахмуті.

Фотографії наслідків приходу "руского міра" опублікувала Національна поліція України.

Фото: Національна поліція України

Спорткомплекс було побудовано 1949 року. 2012-го була проведена реконструкція арени вартістю 119,4 мільйона гривень. Стадіон використовували для підготовки олімпійської та паралімпійської збірних з легкої атлетики. Окрім того, свої матчі там проводив першоліговий "Краматорськ".

До повномасштабного вторгнення Росії на українські землі стадіон "Металург" мав такий вигляд:

Раніше повідомлялося, що ексфутболіст "Динамо", "Ворскли" та "Металіста" загинув, захищаючи Україну від рашистів.

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