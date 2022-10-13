Рашисти зруйнували коледж фізичної культури в Миколаєві, де навчалася олімпійська чемпіонка Харлан (фото)

Миколаївський фаховий коледж фізичної культури зазнав руйнувань внаслідок ракетних ударів, яких завдала Російська Федерація.

Про це повідомила Національна федерація фехтування України на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що постраждали всі навчальні аудиторії, гуртожиток, фехтувальний зал. Саме тут навчалися олімпійські чемпіонки-2008 з фехтування в командній шаблі Ольга Харлан та Олена Хомрова.

❗️The russian occupiers continue to cynically destroy the sports infrastructure of Ukraine. As a result of the... Опубліковано Національна федерація фехтування України Четвер, 13 жовтня 2022 р.

Ракетні удари РФ 10-11 жовтня

Російська війська вранці 10-11 жовтня обстріляли ракетами та бойовими безпілотниками українські міста. Головними цілями були об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких містах України запровадили віялові відключення електроенергії.

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що головною метою масованих ракетних ударів РФ по території України є відновлення громадського іміджу російського Міністерства оборони. Ворожі атаки були заплановані до призначення нового командувача російських військ Сергія Суровікіна.

Через два дні після обстрілів Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною-терористкою. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала РФ державою-терористкою.

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