Рашисти зруйнували коледж фізичної культури в Миколаєві, де навчалася олімпійська чемпіонка Харлан (фото)

Окупанти продовжують нищити інфраструктуру українських міст. Сьогодні ракети зруйнували Миколаївський фаховий коледж фізичної культури.
Миколаївський фаховий коледж фізичної культури зазнав руйнувань внаслідок ракетних ударів, яких завдала Російська Федерація.
Про це повідомила Національна федерація фехтування України на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що постраждали всі навчальні аудиторії, гуртожиток, фехтувальний зал. Саме тут навчалися олімпійські чемпіонки-2008 з фехтування в командній шаблі Ольга Харлан та Олена Хомрова.
❗️The russian occupiers continue to cynically destroy the sports infrastructure of Ukraine. As a result of the...Опубліковано Національна федерація фехтування України Четвер, 13 жовтня 2022 р.
Ракетні удари РФ 10-11 жовтня
Російська війська вранці 10-11 жовтня обстріляли ракетами та бойовими безпілотниками українські міста. Головними цілями були об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких містах України запровадили віялові відключення електроенергії.
В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що головною метою масованих ракетних ударів РФ по території України є відновлення громадського іміджу російського Міністерства оборони. Ворожі атаки були заплановані до призначення нового командувача російських військ Сергія Суровікіна.
Через два дні після обстрілів Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною-терористкою. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала РФ державою-терористкою.
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