Зозуля передав дрони для української армії (відео)

Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля продовжує активно допомагати ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Один з головних волонтерів в українському футболі, який раніше зустрівся з пораненими воїнами ЗСУ в Іспанії, відправив дрони нашим військовим на передовій.

"Є народна прикмета: якщо у тебе в небі є додаткова пара очей, то на землі рашистські виродки починають файно-файно горіти. А ще є українська народна мудрість: нефіг шастати по чужих хатах на чужій землі - цілішим будеш.

Ми з Народною армією дуже віримо в прикмети, а ще більше - в наших захисників. Тому відправляємо їм найкращих "соколят" на підтримку. Наші дрони вже на передовій і вже транслюють красиву картинку", - написав Зозуля у себе в Facebook, додавши красиві кадри знищення російських загарбників.

Є народна прикмета: якщо у тебе в небі є додаткова пара очей, то на землі рашистські виродки починають файно-файно... Опубліковано Романом Зозулею Середа, 15 червня 2022 р.

Нагадаємо, раніше Зозуля відправив ЗСУ два броньованих автомобілі, запакувавши всередину "корисне і важливе приладдя" для наших воїнів.

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