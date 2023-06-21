Расистський скандал: збірна Нової Зеландії не вийшла на другий тайм матчу з Катаром – що трапилося

Гучним скандалом закінчився товариський матч між збірними Катару та Нової Зеландії, який відбувався 19 червня в Австрії.

Команда Нової Зеландії відмовилася виходити на другий тайм поєдинку через нібито расистські образи на адресу одного з її гравців.

Перший тайм гри закінчився з мінімальною перевагою новозеландців – 1:0. Команди вирушили на перерву, проте на другий тайм футболісти Нової Зеландії не повернулися.

Як зазначила пресслужба новозеландської збірної, захисник самоанського походження Майкл Боксел почув расистське висловлювання на свою адресу від футболіста команди Катару.

"Майкл Боксел зазнав расистських образ у першій половині гри з боку катарського гравця. Жодних офіційних дій вжито не було, тому команда домовилася не виходити на другу половину матчу", – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на 40-й хвилині зустрічі. Катарський гравець Юссеф Абдурізаг опинився на газоні після фолу з боку суперників. Арбітр призначив штрафний удар. Боксел почав скаржитися рефері, а потім щось сказав Абдурізагу, який продовжував сидіти на полі. У відповідь катарець вимовив щось, що викликало гнівну реакцію у гравців Нової Зеландії.

Вони почали апелювати до рефері, щоб той відреагував на епізод. Однак арбітр не став жодним чином карати футболіста збірної Катару. У підсумку новозеландці вирішили вдатися до бойкоту та просто не вийшли на другий тайм.

Here’s the incident. You don’t hear what’s said but it’s obvious it angered the New Zealand players. https://t.co/KHv1TTdHWy pic.twitter.com/k6KpXSSZvU — Phillip Rollo (@ByPhillipRollo) June 19, 2023

Після гри Федерація футболу Нової Зеландії вирішила звернутися до ФІФА з вимогою розібратися в інциденті та посприяти захисту гравців від расизму.

"Очевидно, ми хочемо зв'язатися з ФІФА щодо цього. Відомо, що вони сформували спеціальну групу, яка займається питаннями расизму, але потрібно робити більше для захисту футболістів від атак на полі. Повинен бути якийсь розвиток, ми не думаємо, що це минає досить швидко, тож хочемо зробити свій внесок", – наводить слова очільника федерації Нової Зеландії Ендрю Пранелла видання Reuters.

Своєю чергою, головний тренер збірної Катару Карлуш Кейруш заявив, що його команда стала на захист футболіста, якого звинуватили в расизмі.

"Два гравці просто обмінялися репліками. Ми не знаємо, хто був перший, це лише між ними. Новозеландські футболісти вирішили підтримати свого футболіста, ми також вирішили підтримати свого", – сказав Кейруш.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок у міжнародному футболі, коли матч завершували достроково через расизм. У червні поєдинок Ліги націй КОНКАКАФ між збірними США та Мексики також було зупинено дочасно через расистські вигуки мексиканських фанатів на адресу американських гравців.

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