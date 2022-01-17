Расизм у Чемпіонаті Італії: зіркового футболіста ображали під час битви з командою Малиновського

Расизм у Чемпіонаті Італії: зіркового футболіста ображали під час битви з командою Малиновського

Боснійський форвард зіткнувся з расизмом з боку фанатів суперника.

Нападник міланського "Інтера" Едін Джеко став жертвою расизму під час матчу 22-го туру італійської Серії А проти "Аталанти".

У першому таймі поєдинку в Бергамо місцеві фанати викрикували боснійському футболісту образи на расовому ґрунті.

Як повідомляє Tuttomercatoweb, тіфозі "Богині" скандували Джеко: "Ти циган". У відповідь форвард "нерадзуррі" жестом змусив замовкнути своїх недоброзичливці.

Не виключено, що за цей скандальний інидент "Аталанта" буде покарана. Варто зазначити, що випадки расової дискримінації в Серії А, на жаль, трапляють нерідко. Восени жертвою образ став захисник "Наполі" Каліду Кулібалі, якого з трибун обзивали "бісовою мавпою".

Матч "Аталанта" - "Інтер" завершився внічию - 0:0 . Український півзахисник "бергамасків" Руслан Малиновський пропускав цю зустріч через коронавірус.

. Український півзахисник "бергамасків" Руслан Малиновський пропускав цю зустріч через коронавірус. Після 21 зіграного матчу "нерадзуррі" з 50 очками очолюють Серію А, випереджаючи "Мілан" на два бали. "Аталанта" посідає четверте місце, маючи у своєму заліку 42 пункти.

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