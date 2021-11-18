Расизм? Зірки "Челсі" та "Реала" обурилися, що їх плутають з однофамільцем, якого звинувачують у зґвалтуванні

Расизм? Зірки "Челсі" та "Реала" обурилися, що їх плутають з однофамільцем, якого звинувачують у зґвалтуванні

Едуар і Ферлан Менді розлючені, що ЗМІ використовують їхні фото в скандальних новинах про Бенжамена Менді.

Воротар лондонського "Челсі" Едуар Менді та захисник мадридського "Реала" Ферлан Менді поскаржилися на засоби масової інформації, що плутають їх із третім футболістом-однофамільцем з "Манчестер Сіті" Бенжаменом Менді, якому висунули звинувачення у зґвалтуванні.

У себе в сторіз Instagram Едуар Менді висловив невдоволення тим, що деякі ЗМІ в Англії та Франції часто помилково використовують його фото в новинах про скандал навколо Бенжамена Менді. На думку голкіпера "Челсі", причиною цьому є расизм у ставленні до темношкірих.

"Сумно бачити, що в 2021 році темношкірі не мають у Франції та Англії ні облич, ні імен. Ці помилки здаються комічними, проте все навпаки. Це дуже символічно. Відрізнити двох гравців не складає особливих труднощів. До того ж, клубна форма вам сильно допоможе" , - написав сенегальський футболіст.

instagram.com/edou_mendy

Невдовзі захисник "Реала" Ферлан Менді підтримав голкіпера "Челсі", зробивши репост на свою сторінку в Twitter.

"Дякую, Едуаре Менді! Ми у 2021 році. Це займе час, але зрештою ви будете поважати нас! Подобається це вам чи ні", - написав гравець "вершкових".

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 !



STOP ✋



Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non ! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021

Бенжамена Менді звинувачують у зґвалтуванні: що відомо

27-річний француз звинувачується за шістьма пунктами в зґвалтуванні і за одним пунктом у сексуальних домаганнях в період від жовтня 2020-го до серпня 2021 року. "Манчестер Сіті" відсторонив гравця до завершення розслідування.

Зараз Бенжамен перебуває під вартою, суд відмовився звільнити футболіста з в'язниці під заставу.

Таким чином, він залишиться за ґратами як мінімум до 24 січня, коли відбудеться судове засідання в цій справі.

Читайте також:

Нокаутував суперника ліктем в голову: міністр спорту Мальдів отримав рекордне вилучення в матчі за збірну (відео)

Йому б у регбі: Мережу розірвало відео, як стюард ледве не переламав фаната, коли той здійснював забіг (відео)