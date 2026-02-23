Расистський скандал у Лізі чемпіонів: гравця "Бенфіки" усунули від матчу з "Реалом"

Джанлука Престіанні та Вінісіус Жуніор / © Associated Press

Реклама

УЄФА усунув півзахисника лісабонської "Бенфіки" Джанлуку Престіанні від матчу-відповіді стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти мадридського "Реала" через расистський скандал, спричинений ним у першій грі між командами.

20-річний аргентинець отримав тимчасове відсторонення від УЄФА після скандального інциденту з можливими расистськими висловлюваннями на адресу форварда "вершкових" Вінісіуса Жуніора.

Престіанні нібито обізвав темношкірого бразильця "мавпою" після того, як він відсвяткував свій гол образливими танцями біля кутового прапорця "Бенфіки" та отримав жовту картку за неспортивну поведінку.

Реклама

Вінісіус поскаржився на свого "кривдника" арбітру й поєдинок було тимчасово призупинено, поки пристрасті на полі не вщухли.

Варто зазначити, що Престіанні прикривав рот футболкою, що ускладнило можливість установити зміст сказаного ним.

"Дисциплінарний орган сьогодні ухвалив рішення тимчасово відсторонити Джанлуку Престіанні від наступного матчу клубного турніру УЄФА, до якого в іншому випадку він був би допущений, за явне порушення статті 14 Дисциплінарного регламенту УЄФА, пов'язане з дискримінаційною поведінкою.

Це не завдає шкоди будь-яким рішенням, які дисциплінарні органи УЄФА можуть ухвалити згодом після завершення поточного розслідування та його відповідного подання дисциплінарним органам УЄФА", — йдеться в заяві організації.

Реклама

Перша зустріч між командами відбулася 17 лютого в Ліабоні й завершилася мінімальною перемогою "Реала" (1:0).

Матч-відповідь відбудеться у середу, 25 лютого, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Початок – о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "Реал" зазнав сенсаційної поразки у чемпіонаті Іспанії.