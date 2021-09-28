"Район мені не подобається": каратистка Терлюга залишилася незадоволеною подарованою за олімпійську медаль квартирою

Спортсменка зробила відверте зізнання.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга розповіла про квартиру, подаровану їй владою Одеси за успішний виступ у столиці Японії.

"Мене запросили на день міста. Співробітники весь час щось ховали від мене, а потім виявилося, що це був сертифікат про те, що мені подарували квартиру.

Я одразу зайшла в Google-карти, щоб подивитися, де знаходиться ця квартира. Дивлюся, а там немає нічого, крім хрущовок, тільки один новобуд є. Заходжу, пробиваю цей будинок, тому що він дуже мені відомий. Це те місце, де ми вже 7 місяців не можемо продати квартиру.

У Вови (чоловік Анжеліки - прим. "ТСН Проспорт") там є квартира. Коли ми розпочали наші стосунки, я сказала, що та квартира класна, але я там жити не буду, тому що район мені не подобається", - сказала Анжеліка.

У рамках олімпійського турніру Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.

Анжеліка - також триразова чемпіонка Європи.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Терлюга помпезно відгуляла весілля.

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