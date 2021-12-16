Райські краєвиди: лідер "Динамо" показав, як із красунею-коханою відпочиває на Мальдівах

Райські краєвиди: лідер "Динамо" показав, як із красунею-коханою відпочиває на Мальдівах

Віктор Циганков відновлює сили до весняної частини сезону.

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков не став довго чекати після завершення першої частини Чемпіонату України та одразу вирушив у зимову відпустку.

24-річний футболіст разом зі своєю дівчиною Романою полетів відпочивати на Мальдіви.

Яскравими кадрами пляжного релаксу лідер "біло-синіх" поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Щасливий бачити цю красу", - підписав футболіст серію знімків з мальовничого курорту.

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

instagram.com/viktortsygankov

У коментарях уболівальники переважно бажать Віктору гарного відпочинку, але дехто ніяк не може забути його хибу по порожніх воротах в останньому матчі Ліги чемпіонів з "Бенфікою".

"Добре відпочинь, щоб наступного разу "Бенфіці" в порожні зміг забити!", - написав один з фоловерів.

У нинішньому сезоні Циганков провів за "біло-синіх" 24 матчі у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав дві результативні передачі.

"Динамо" вирушило зимувати на другому місці в УПЛ, відставши від "Шахтаря" на два бали. В останньому поєдинку року кияни зіграли внічию з луганською "Зорею".

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