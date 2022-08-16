"Разом до перемоги": боксерську рукавицю із автографом Усика виставили на аукціон (фото)

Боксерська рукавиця з автографом Олександра Усика стане одним з лотів благодійного аукціону "Разом до перемоги".

У Кропивницькому на благодійний аукціон, який проведуть у Музеї мистецтв для допомоги ЗСУ, виставили сувенірну боксерську рукавицю з автографом Олександра Усика.

Про це повідомив власник лота, голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга у Facebook.

Йому такий презент боксер зробив 2021 року під час змагань з боксу пам‘яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва. Усі виручені кошти підуть на потреби українських бійців.

facebook.com/ShulhaSerhii/

"Цього тижня Музей мистецтв влаштовує благодійний аукціон "Разом до перемоги". Виставляю лот від себе – сувенірну боксерську рукавицю з автографом чемпіона світу Олександра Усика. Всі кошти, виручені під час аукціону, організатори скерують на потреби захисників", - зазначив Шульга.

У суботу, 20 серпня, Усик проведе реванш проти Джошуа у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

"Жодних висновків після першого відео": Ломаченка вщент розкритикували за викладену другу частину відео інтерв'ю митрополита УПЦ МП

"Намагатиметься зламати його": відомі боксери поділилися думками про реванш Усика та Джошуа

"Це його дім, тож він повинен захищати його": Джошуа висловив повагу Усику за його вчинок через війну в Україні