"Разом до перемоги": Усик запросив непереможного українця для спарингів напередодні реваншу з Джошуа

Український боксер Олександр Усик продовжує готуватися до вирішального поєдинку з британцем Ентоні Джошуа. До табору чемпіона приєднався непереможний українець Олександр Захожий.

Українский боксер надважкої ваги Олександр Захожий (17-0, 13 КО), який в останньому поєдинку нокаутував "Ахілеса", приєднався до тренувального табору чемпіона WBO, WBA та IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це Захожий повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"З Україною в серці! Разом до перемоги! Слава Україні", - написав боксер, опублікувавши фото з Усиком після тренування.

Захожий брав участь у тренувальному таборі Усика і перед першим поєдинком українця проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Зазначимо, що Усик також запросив для спарингів Нурсултана Аманжолова з Казахстану та конголезького боксера Мартіна Баколе Ілунга

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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