Разом із Монфісом: Світоліна в елегантному вбранні сходила на футбол у Парижі

Разом із Монфісом: Світоліна в елегантному вбранні сходила на футбол у Парижі

Зіркова пара навіть у вихідний не залишилася осторонь від спорту.

Перша ракетка України Еліна Світоліна і її чоловік французький тенісист Гаель Монфіс відвідали матч матч 6-го туру Ліги 1 між ПСЖ і "Ліоном".

27-річна уродженка Одеси опублікувала в Instagram кілька кадрів, зроблених на трибунах "Парк де Пренс" під час поєдинку. На фото тенісистка постала в елегантній сукні.

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

Матч між ПСЖ і "Ліоном" завершився перемогою першої команди з рахунком 2:1.

Під час поєдинку стався напружений момент між зірковим форвардом парижан Ліонелем Мессі і керманичем його команди Маурісіо Почеттіно, коли футболіст відмовився потиснути тренеру руку.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Монфіс красиво привітав Світоліну із днем народження.

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