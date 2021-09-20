Разом із Монфісом: Світоліна в елегантному вбранні сходила на футбол у Парижі

Зіркова пара навіть у вихідний не залишилася осторонь від спорту.
Перша ракетка України Еліна Світоліна і її чоловік французький тенісист Гаель Монфіс відвідали матч матч 6-го туру Ліги 1 між ПСЖ і "Ліоном".
27-річна уродженка Одеси опублікувала в Instagram кілька кадрів, зроблених на трибунах "Парк де Пренс" під час поєдинку. На фото тенісистка постала в елегантній сукні.
- Матч між ПСЖ і "Ліоном" завершився перемогою першої команди з рахунком 2:1.
- Під час поєдинку стався напружений момент між зірковим форвардом парижан Ліонелем Мессі і керманичем його команди Маурісіо Почеттіно, коли футболіст відмовився потиснути тренеру руку.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Монфіс красиво привітав Світоліну із днем народження.