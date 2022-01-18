Разом кували перемогу в Лізі чемпіонів: названі найкращий воротар та тренер 2021 року за версією ФІФА

Разом кували перемогу в Лізі чемпіонів: названі найкращий воротар та тренер 2021 року за версією ФІФА

Переможців в аналогічних номінаціях назвали й у жінок.

У понеділок, 17 січня , у Цюріху відбулася церемонія ФІФА - The Best FIFA Football Awards 2021.

Так, на ній серед низки нагород визначили найкращого голкіпера та тренера за підсумками 2021 року.

Отже, переможцем номінації серед воротарів став Едуар Менді з лондонського "Челсі". У цій нагороді 29-річний сенегалець випередив Джанлуїджі Доннаруму (Італія, ПСЖ) та Мануеля Ноєра (Німеччина, "Баварія).

#TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2021 Award goes to Edouard Mendy!



The greatest men’s goalkeeper in the world! pic.twitter.com/4bMxnyJ1k9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Менді виступає за Челсі від 2020 року, куди перейшов із французького "Ренна". Минулого року сенегалець у складі лондонського клубу виграв Лігу чемпіонів;

29-річний Менді цього сезону провів 26 матчів у всіх турнірах за "синіх", пропустивши 18 голів і 12 ігор завершивши "на нуль";

Аналогічну нагороду вручали й у жіночому футболі. Там переможцем стала Крістіан Ендлер (Чилі, ПСЖ / "Ліон").

Щодо найкращого тренера, то ним став керманич "Челсі" - Томас Тухель. 48-річний німець за підсумками 2021 року привів "синіх" до перемог в Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА. Тухель випередив Хосепа Гвардіолу ("Манчестер Сіті") та Роберто Манчіні (Італія).

Associated Press

Аналогічну нагороду у жінок отримала Емма Хейз, яка очолює все той ж "Челсі".

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