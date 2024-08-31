"РБ Лейпциг" суперкамбеком перервав 35-матчеву безпрограшну серію "Баєра" у Бундеслізі (відео)

"Бики" зуміли відіграти відставання у два голи та вирвати вольову перемогу.

"РБ Лейпциг" на виїзді здолав "Баєр" у центральному поєдинку 2-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Зустріч на "БайАрені" в Леверкузені завершилася з рахунком 2:3 .

"Фармацевти" відкрили рахунок на 39-й хвилині зусиллями Джеремі Фрімпонга, після чого на 45-й хвилині перевагу команди Хабі Алонсо подвоїв Алехандро Грімальдо.

У компенсований до першого тайму час гості відквитали один м'яч – на 45+7-й хвилині відзначився Кевін Кампль.

Після перерви "бикам" вдалося забити ще двічі та вирвати вольову перемогу. Дубль оформив Луа Опенда, який вражав ворота леверкузенського клубу на 57-й і 80-й хвилинах.

Огляд матчу "Баєр" – "РБ Лейпциг"

Таким чином, "РБ Лейпциг" перервав неймовірну безпрограшну серію "Баєра" у Бундеслізі, яка налічувала 35 матчів. До цього "фармацевти" востаннє програвали в чемпіонаті Німеччини ще 27 травня минулого року в поєдинку заключного туру сезону-2022/23 проти "Бохума" (0:3).

Із трьома очками після двох зіграних матчів "Баєр" наразі посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги, а "РБ Лейпциг" з 6 балами одноосібно лідирує.

У наступному турі, після міжнародної паузи, леверкузенці 14 вересня на виїзді зіграють проти "Гоффенгайма", а "бики" того ж дня приймуть "Уніон".

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