Реабілітація за жахливий початок сезону: "Манчестер Юнайтед" здобув другу перемогу поспіль в АПЛ

У суботу, 27 серпня, в рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Саутгемптон" приймав "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" здобув мінімальну перемогу у виїзному матчі АПЛ проти "Саутгемптона" - 1:0 .

Єдиний гол поєдинку забив на 55-й хвилині капітан команди Бруно Фернандеш з передачі Діогу Далота.

Для команди Тен Хаага це друга поспіль перемога у чемпіонаті Англії. В рамках заключного поєдинку 3-го туру АПЛ "МЮ" здолав удома "Ліверпуль" із рахунком 2:1.

Зазначимо, що в стартових двох турах "червоні дияволи" поступилися "Брайтону" (1:2) та "Брентфорду" (0:4).

Після зіграного матчу 4-го туру "Манчестер Юнайтед" має шість очок та перебуває на шостому місці турнірної таблиці. "Саутгемптон" з чотирма очками має 13 позицію.

У наступному турі "манкуніанці" зустрінуться з "Лестером", а "Саутгемптон" спробує обіграти "Челсі".

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