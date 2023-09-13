Реабілітувались за розгром від японців: Німеччина перемогла Францію у товариському матчі (відео)

Збірна Німеччини обіграла команду Франції у контрольному поєдинку, який відбувся на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 .

Уже на четвертій хвилині матчу господарів вивів уперед Томас Мюллер.

Наприкінці грі Бундестім зміцнила свою перевагу – на 87-й хвилині відзначився Лерой Сане.

Всього за дві хвилини "Ле Бле" відповіли голом Антуана Грізманна з пенальті, але цього не вистачило, щоб врятуватися від поразки.

Огляд матчу

Варто зазначити, що напередодні збірна Німеччини звільнила Гансі Фліка з посади головного тренера після розгромної поразки від Японії (1:4) у товариському матчі.

У поєдинку з французами діями німецької збірної керував Руді Феллер, якого призначили тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера.

Здолавши Францію, збірна Німеччини перервала свою серію з трьох поразок поспіль, яка була найгіршим результатом команди від 1985 року та сталася вперше після возз'єднання країни 1990-го. Перемогу ж німці здобули вперше за шість останніх матчів.

Нагадаємо, Німеччина як господарка Євро-2024 не бере участь у відборі на майбутню континентальну першість. Жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року.

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