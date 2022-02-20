Реабілітувалися за поразку від ПСЖ: "Реал" розгромив аутсайдера та зміцнив лідерство у Примері (відео)

Лунін знову просидів поєдинок на лаві запасних.
Мадридський "Реал" на власному полі розбив "Алавес" (3:0) у матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги.
"Вершкові" відкрили рахунок лише на 63-й хвилині зустрічі, коли відзначився Марко Асенсіо. На 80-й хвилині Вінісіус Жуніор подвоїв перевагу "Королівського клубу".
Крапку в поєдинку у компенсований час поставив Карім Бензема, який реалізував пенальті.
Український воротар Андрій Лунін очікувано залишився на лаві запасних.
Огляд матчу. Повну версію поєдинку дивіться тут.
- "Реал" (57 очок) закріпився на вершині Примери. Мадридці випереджають "Севілью", яка йде другою і має гру в запасі, на 7 балів.
- "Алавес" з 20 пунктами посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці.
- У наступному турі "вершкові" 26 лютого на виїзді зіграють проти "Райо Вальєкано", а "Алавес" зустрінеться з "Хетафе".
Додамо, що цього тижня "Реал" провів перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Команда Карло Анчелотті в Парижі зазнала поразки - 0:1. Гра у відповідь відбудеться 9 березня на "Сантьяго Бернабеу".
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