Реабілітувалися за поразку від ПСЖ: "Реал" розгромив аутсайдера та зміцнив лідерство у Примері (відео)

Реабілітувалися за поразку від ПСЖ: "Реал" розгромив аутсайдера та зміцнив лідерство у Примері (відео)

Лунін знову просидів поєдинок на лаві запасних.

Мадридський "Реал" на власному полі розбив "Алавес" ( 3:0 ) у матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги.

"Вершкові" відкрили рахунок лише на 63-й хвилині зустрічі, коли відзначився Марко Асенсіо. На 80-й хвилині Вінісіус Жуніор подвоїв перевагу "Королівського клубу".

Крапку в поєдинку у компенсований час поставив Карім Бензема, який реалізував пенальті.

Український воротар Андрій Лунін очікувано залишився на лаві запасних.

Огляд матчу. Повну версію поєдинку дивіться тут.

"Реал" (57 очок) закріпився на вершині Примери. Мадридці випереджають "Севілью", яка йде другою і має гру в запасі, на 7 балів.

"Алавес" з 20 пунктами посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці.

У наступному турі "вершкові" 26 лютого на виїзді зіграють проти "Райо Вальєкано", а "Алавес" зустрінеться з "Хетафе".

Додамо, що цього тижня "Реал" провів перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Команда Карло Анчелотті в Парижі зазнала поразки - 0:1. Гра у відповідь відбудеться 9 березня на "Сантьяго Бернабеу".

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