Реабілітувалися за виліт з Кубка Німеччини: "Баварія" розбила "Боруссію" Дортмунд у Бундеслізі (відео)

"Баварія" на виїзді розгромила дортмундську "Боруссію" в центральному матчі 10-го туру німецької Бундесліги – 0:4 .

Уже на четвертій хвилині зустрічі Дайот Упамекано вивів мюнхенський клуб вперед, а через п'ять хвилин перевагу гостей подвоїв Гаррі Кейн.

У другому таймі підопічні Томаса Тухеля довели справу до розгрому. Кейн забив ще два голи, відзначившись на 72-й і 90+3-й хвилинах. Таким чином, капітан збірної Англії закінчив німецьке Класико з хет-триком.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Баварія" (26 очок) посідає друге місце у Бундеслізі – мюнхенці на два бали відстають від леверкузенського "Баєра", який лідирує в чемпіонаті. "Боруссія" Дортмунд (21 пункт) йде на четвертій сходинці.

У наступному турі Бундесліги мюнхенський клуб прийме "Гайденгайм", а "джмелі" на виїзді зіграють проти "Штутгарта". Обидва матчі відбудуться 11 листопада.

Нагадаємо, посеред тижня "Баварія" сенсаційно програла третьоліговому "Саарбрюккену" та вилетіла з Кубка Німеччини.

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