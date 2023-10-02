Реабілітувалися за виліт з Кубка України: шикарний гол приніс "Дніпру-1" перемогу в 9-му турі УПЛ

"Дніпро-1" обіграв "Металіст 1925" у заключному матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Дніпро-Арені" завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у протистоянні дніпровського і харківського клубів було забито у другому таймі. На 56-й хвилині Богдан Леднєв потужним ударом з дальньої відстані за надзвичайно красивою траєкторію відправив м'яч під поперечину.

"Дніпро-1" (12 очок) піднявся на сьоме місце в УПЛ. Також команда Юрія Максимова має дві гри у запасі.

"Металіст 1925" (11 балів) розташовується на дев'ятій позиції. Підопічні Едмара зберігають один поєдинок у запасі.

У наступному турі дніпряни 7 жовтня приймуть "Верес", а харків'яни днем пізніше на виїзді зіграють проти "Оболоні".

Нагадаємо, нещодавно обидва клуби грали матчі 1/8 фіналу Кубка України та не зуміли пробитися до чвертьфіналу турніру. "Дніпро-1" у серії пенальті зазнав поразки від "Полісся", а "Металіст 1925" розгромно програв "Ворсклі".

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