Реактивний зачин: герой збірної України на Євро-2020 приніс "Дніпру-1" перемогу над "Львовом"

Артем Довбик нагадав про себе у поєдинку національного чемпіонату.

"Дніпро-1" обіграв ПФК "Львів" у матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з рахунком 1:0.

Поєдинок відбувся на Тернопільському міському стадіоні у зв'язку з тим, що "Арену Львів" готують до матчу збірної України проти команди Боснії та Герцеговини у відборі на ЧС-2022.

Єдиний гол у поєдинку на другій хвилині після передачі Олександра Піхальонка забив Артем Довбик. Це його п'ятий м'яч у поточному розіграші УПЛ. Влітку форвард змусив заговорити про себе чи не всю Україну після того, як забив переможний гол шведам у матчі 1/8 фіналу Євро-2020.

Зазначимо, що львів'яни могли уникнути поразки наприкінці поєдинку, але м'яч після удару Ернеста Антві влучив у стійку.

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"Дніпро-1" (19 очок) піднявся на третє місце в УПЛ. "Львів" (6 балів) йде на 13-й позиції.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться після паузи на ігри збірних, "Дніпро-1" 16 жовтня прийме "Колос", а "Львів" у той же день вдома зустрінеться з "Динамо".

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