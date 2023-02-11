Реал – Аль-Хіляль: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Клубного чемпіонату світу

У суботу, 11 лютого, відбудеться фінал Клубного чемпіонату світу 2023 року, в якому зустрінуться мадридський "Реал" і саудівський "Аль-Хіляль".

Вирішальний поєдинок турніру розпочнеться о 21:00 за київським часом у марокканському Рабаті на стадіоні "Мулай Абдула".

На Клубному чемпіонаті світу мадридці розпочали боротьбу з півфіналу, де розгромили єгипетський "Аль-Ахлі" (1:4). У тому матчі ворота "Королівського клубу" захищав український голкіпер Андрій Лунін, основний воротар "Реала" Тібо Куртуа пропускає турнір через травму.

"Аль-Хіляль" на шляху до фіналу КЧС-2023 в 1/4 фіналу обіграв марокканський "Відад" (1:1, 3:5 у серії пенальті), після чого в півфіналі переміг бразильський "Фламенго" (2:3).

Де дивитися матч Реал – Аль-Хіляль

На території України фінал Клубного чемпіонату світу між "Реалом" і "Аль-Хілялем" у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Реал – Аль-Хіляль

Абсолютним фаворитом фінального поєдинку Клубного чемпіонату світу є мадридський клуб. На перемогу "Реала" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,33. Нічия – 6,00. Імовірність успіху саудитів після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 9,10.

Підсумковий тріумф підопічних Карло Анчелотті оцінюється коефіцієнтом 1,16. На тріумф "Аль-Хіляля" можна зробити ставку з коефіцієнтом 5,90.

Чинним переможцем Клубного чемпіонату світу є лондонський "Челсі". Минулого року "сині" в фіналі турніру в екстратаймах обіграли бразильський "Палмейрас" (2:1).

бразильський "Палмейрас" (2:1). Рекордсменом за кількістю перемог на Клубному чемпіонаті світу є "Реал". Мадридський клуб вигравав турнір чотири рази (2014, 2016, 2017, 2018).

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