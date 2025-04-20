"Реал" без Луніна дотиснув "Атлетик" і не дав "Барселоні" відірватися на чолі Ла Ліги (відео)

"Реал" Мадрид – "Атлетик" / © Associated Press

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Мадридський "Реал" обіграв "Атлетик" Більбао у домашньому матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Карло Анчелотті забили у компенсований до другого тайму час. На 90+3-й хвилині Федеріко Вальверде з правого краю штрафного майданчика красиво відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

Зазначимо, що на 80-й хвилині м'яч також побував у сітці воріт басків, але гол Вінісіуса Жуніора після перегляду відеоповтору (VAR) скасували через офсайд.

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Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота "вершкових" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Атлетик"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Реал" (69 очок) залишився на другому місці в Ла Лізі. За шість турів до фінішу мадридці відстають від "Барселони", яка лідирує, на 4 бали.

"Атлетик" (57 пунктів) перебуває на четвертій позиції елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

У наступному турі Ла Ліги "бланкос" на виїзді зіграють з "Хетафе", а баски приймуть "Лас-Пальмас". Обидва поєдинки відбудуться 23 квітня.