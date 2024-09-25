"Реал" без Луніна ледь не втратив перемогу в результативному матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Мадридський "Реал" здолав "Алавес" у домашньому матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 3:2 .

Уже на першій хвилині зустрічі господарів вивів уперед Лукас Васкес, який вийшов на гру з капітанською пов'язкою. Асист заніс до свого активу Вінісіус Жуніор.

На 40-й хвилині "вершкові" зміцнили свою перевагу – красивий гол забив Кіліан Мбаппе, скориставшись передачею Джуда Беллінгема.

Одразу після перерви "Королівський клуб" втретє вразив ворота суперника – Родріго відзначився після пасу Лукаса Васкеса.

Утім, "Алавес" несподівано зумів повернути інтригу в поєдинок. Голи Карлоса Бенавідеса та Кіке Гарсії на 85-й і 86-й хвилинах відповідно скоротили вдіставання гостей до мінімуму, однак підопічним Карло Анчелотті все ж вдалося втримати перемогу.

Зазначимо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін весь матч провів на лавці для запасних. Як і раніше, ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Алавес"

Завдяки цій перемозі "Реал" (17 очок) піднявся на друге місце в турнірній таблиці Примери. Мадридці на один бал відстають від "Барселони", яка зіграла на один матч менше. "Алавес" (10 пунктів) йде на восьмій позиції.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Реал" 29 вересня на виїзді в мадридському дербі зустрінеться з "Атлетіко". Днем раніше "Алавес" у гостях зіграє проти "Хетафе".

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