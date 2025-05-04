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"Реал" без Луніна ледь не втратив перемогу в матчі Ла Ліги, ведучи в рахунку 3:0 (відео)
"Королівський клуб" продовжує намагатися наздогнати "Барселону" в боротьбі за титул.
Мадридський "Реал" обіграв "Сельту" в домашньому матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершилася з рахунком 3:2.
У першому таймі "вершкові" двічі вразили ворота суперника. На 33-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Арда Гюлер, а через шість хвилин відзначився Кіліан Мбаппе.
На старті другого тайму підопічні Карло Анчелотті зробили рахунок розгромним – на 48-й хвилині забив Мбаппе, оформивши дубль.
Утім, гостям вдалося повернути інтригу в протистояння завдяки голам Хав'єра Родрігеса та Вілліота Сведберга на 69-й і 76-й хвилинах відповідно.
Однак врятуватися від поразки "Сельта" не зуміла. Мадридці втримали перемогу з різницею в один м'яч.
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів увесь матч на лавці для запасних. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.
Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Сельта"
Після цієї перемоги "Реал" (75 очок) залишився на другому місці в Примері. За чотири тури до кінця мадридці відстають від лідера чемпіонату "Барселони" на 4 бали.
"Сельта" (46 пунктів) розташовується на сьомій позиції елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.
У наступному турі Ла Ліги підопічні Анчелотті 11 травня на виїзді позмагаються з "Барселоною", а "Сельта" днем раніше прийме "Севілью".